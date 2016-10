Dass Resident Evil 7 nicht gerade zu den Titeln gehört, die mit expliziter Gewaltdarstellung sparen, dürfte bekannt sein. Das Horrorspiel erscheint nun offiziell auch in Deutschland ungeschnitten und hat die USK-Freigabe »ab 18 Jahren« erhalten.

Von Hannes Rossow |

Resident Evil 7 Biohazard kommt ungeschnitten nach Deutschland.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 44,99 € bei Amazon.de Das Horrorspiel Resident Evil 7 spart genrebedingt nicht mit Blut, Gewalt und expliziter Gewaltdarstellung. Viele Fans befürchteten, dass das Spiel aus diesem Grund in Deutschland nur geschnitten erscheint. In einer Pressemitteilung hat Capcom nun bekannt gegeben, dass Resident Evil 7 ungeschnitten und mit einer USK 18-Freigabe in Deutschland erscheinen wird.

Resident Evil 7 - USK 18

Der siebte Teil der Reihe bietet dem Spieler außerdem die Wahl, ob das Spiel in deutscher oder englischer Sprachausgabe gesprochen wird.

Auch interessant: Resident Evil 7 - Hoher Schwierigkeitsgrad verändert Speichersystem

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und den PC.