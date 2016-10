Resident Evil 7 - Video-Experiment: So sehr schockt die Kitchen-VR-Demo

18.10.2016 585 Views 3 Kommentare 0 Gefällt mir

Resident Evil 7 wird zum Release am 24. Januar komplett in VR spielbar sein - zumindest mit PlayStation VR. PC-Spieler müssen ein Jahr auf die VR-Funktion warten. PS4-Spieler können dafür jetzt schon vom VR-Grusel kosten, mit einer »Kitchen« genannten Demo. Wie schlimm die schocken kann, zeigen wir im Video für das wir zahlreiche Redaktionsmitglieder mittels PSVR in die morbide Welt von Resident Evil 7 entführt haben. In der kurzen Demo erlebt der Spieler auf einem Stuhl sitzend und mit gefesselten Händen eine schaurige Szene in einer schummrigen, verwahrlosten Küche. Es ist nicht viel mehr als eine Art VR-Geisterbahn, doch die Grusel- und Erschreck-Momente sitzen. Das beweist unser Video eindrucksvoll. Bei der Aufnahme dieses Videos hallten jedenfalls immer wieder laute Schreie durch die GameStar-Redaktion.

