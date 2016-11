Die Collector's Edition mit dem Replika des Baker-Anwesens wird auch in Deutschland erscheinen. Das hat Capcom offiziell bestätigt. Preis und Details, bei welchem Anbieter diese erhältlich sein wird, sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

So sieht die Collector's Edition von Resident Evil 7 in Deutschland aus.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 49 € bei Amazon.de Letzte Woche wurde in den USA die umfangreiche Collector's Edition des Horrorspiels Resident Evil 7 vorgestellt und sorgte hierzulande für neidische Blicke. Highlight der Edition ist sicherlich die Musikbox in Form des Baker-Horrorhauses, das man bereits in den ersten Trailern und Gameplay-Szenen zu Resident Evil 7 gesehen hat. Die Replik misst 20 cm in der Höhe, 19 cm in der Breite und 21,5 cm in der Breite. Leider spielt die deutsche Ausgabe keinen kurzen Abschnitt des Songs »Go Tell Aunt Rhody« samt zugehörigen LED-Effekten wie in der amerikanischen Fassung. Schade. Dafür besitzt der »Finger« viermal so viel Speicher wie sein amerikanischer Kollege.

Nun hat Capcom Deutschland im Firmenblog offiziell bekannt gegeben, dass die Sammlerausgabe des Spiels in ähnlicher Form, also inklusive Haus-Replika, Finger-USB-Stick und Artbook auch in Deutschland in limitierter Auflage erscheinen wird.

Das beinhaltet die Collector's Edition in Deutschland

• eine detaillierte Replika des Baker-Anwesens (Höhe ca. 20 cm) zum Hinstellen.

• der viel diskutierte “Dummy Finger” aus der “The Beginning Hour”-Demo als 16-GB-USB-Stick.

• der Survial Pack: Action Set-DLC. Dieser bietet eine bestimmte Anzahl nützlicher und verwendbarer Items. Ferner wird der herausfordernde “Madhouse”-Schwierigkeitsgrad damit freigeschaltet.

• Fünf Lithographien mit Artworks aus Resident Evil 7 biohazard.

• eine Premium-Verpackung.

• ein Artbook zum 20. Jubiläum von Resident Evil.

• ein Variant-Cover für euer Spiel.

Ab wann genau und wo (in USA war diese Ausgabe GameStop-exklusiv) diese Version erhältlich sein wird und was diese kostet, soll »in nächsten Tagen« bekannt gegeben werden. Nachtrag: Auf Anfrage bei Capcom Deutschland, ob das eigentliche Spiel auch - wie in den USA - Teil der Collector's Edition sein wird oder in der veröffentlichten Aufzählung absichtlich nicht genannt wurde, haben wir folgende Antwort erhalten:

Weitere Details zu Umfang und Verfügbarkeit der Collector's Edition in Deutschland gibt Capcom in Kürze bekannt.

Anmerkung: In einer vorherigen Version der Meldung entstand der Eindruck, dass auch die deutsche Haus-Replika mit Musik ausgestattet sei. Wir haben diese Information korrigiert.