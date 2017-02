Die Spiele-Verfilmung Tomb Raider hat mit den Dreharbeiten begonnen. Erste Set-Bilder zeigen Alicia Vikander als neue Lara Croft erstmals in Action. Kinostart ist im Frühjahr 2018.

Von Vera Tidona |

Die Dreharbeiten zum neuen Tomb Raider Kinofilm nach der beliebten Videospiel-Reihe haben begonnen. Jetzt sind erste Bilder von den Filmarbeiten am Set von Kapstadt in Südafrika auf Twitter aufgetaucht, die Alicia Vikander als neue Lara Croft in ihrem typischen Outfit in Action zeigen.

? First look at Alicia Vikander as Lara Croft in the upcoming Tomb Raider!!! #AliciaVikander pic.twitter.com/VZVAZ5lo7P — Alicia Vikander (@vikanderonline) February 6, 2017

#NEW: Alicia Vikander as Lara Croft on the set of the Tomb Raider Reboot in Cape Town ? #aliciavikander pic.twitter.com/QP8U9oslx9 — AliciaVikanderItalia (@VikanderITALY) February 6, 2017

Lara Crofts erstes Abenteuer mit Alicia Vikander

Warner bringt nächstes Jahr die neue Spiele-Verfilmung Tomb Raider mit der Schwedin Alicia Vikander (Jason Bourne) als Lara Croft in die Kinos, passend zur Neuausrichtung der populären Spiele-Reihe mit Tomb Raider (2013) und Rise of the Tomb Raider (2016).

Auch im Film steht die noch junge Abenteurerin Lara Croft im Mittelpunkt der Handlung, die sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater begibt, den Archäologen Richard James. An ihrer Seite spielt Martial-Arts-Kämpfer Daniel Wu (Warcraft: The Beginning) als Schiffskapitän Lu Ren und ihr Begleiter mit, während als ihr Gegenspieler Walton Goggins (The Hateful Eight) auf den Plan tritt. Zuletzt wurde Dominic West (The Wire) als Laras verschwundenen Vater bestätigt.

Die Regie führt der Norweger Roar Uthaug (Cold Prey - Eiskalter Tod), während sich Geneva Robertson-Dworet für das Drehbuch verantwortlich zeigt. Ein Kinostart ist für den März 2018 angekündigt.

