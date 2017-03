Videospielheld sein ist Männersache? Nicht mit uns! Wir stellen die coolsten Spieleheldinnen von 2016 und Anfang 2017 vor. Die müssen sich nicht hinter ihren männlichen Kollegen oder Ikone Lara Croft verstecken.

Von Elena Schulz |

Aloy, Ciri oder doch Emily? Das sind die coolsten Spieleheldinnen 2016 und 2017.

Lara Croft ist längst keine Besonderheit mehr in der Spielewelt: Schon 2016 hat sich ein Trend abgezeichnet, der sich 2017 fortführt. Große Produktionen wie Horizon: Zero Dawn auf der PS4 oder eine neue Microsoft-Marke wie ReCore entscheiden sich komplett für eine weibliche Heldin. Andere Spiele wie Dishonored 2 oder The Witcher 3 bieten uns zumindest eine weibliche Spielfigur. Bei Mass Effect: Andromeda können wir sie sogar nach dem eigenen Gusto erstellen.

Aber wer sind die neuen Laras? Wir stellen hier die coolsten Spieleheldinnen von 2016 und Anfang 2017 vor, die ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen.

Aloy (Horizon: Zero Dawn)

Die rothaarige Aloy ist ein echter Wildfang, der mit Pfeil und Bogen kämpft.

Aloy hat sich erst im März 2017 (leider nur auf der PS4) zu den aktuellen Spieleheldinnen gesellt, Welpenschutz hat sie aber nicht nötig: Immerhin kämpft Aloy in einer postapokalyptischen Welt allein gegen riesige Maschinenwesen. Statt mit Maschinengewehr und Co. jagt sie sie mit Pfeil und Bogen.

In Horizon: Zero Dawn ist unsere Zivilisation verschwunden. Die Städte sind zu Ruinen verkommen, die Natur hat sich die Welt zurückerobert und wir sind nur noch Erinnerungen - abgesehen von reisigen Maschinen, die das Land durchstreifen. Die übrig gebliebenden Menschen stellen sich den Maschinen im Kampf und wollen das Geheimnis ihrer Herkunft ergründen.

