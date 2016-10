Publisher Maximum Games hat den Release-Termin für das Motorrad-Actionspiel Road Rage bekanntgegeben. Darin können wir im Stil von Road Rash zornige Straßenverkehr-Fantasien ausleben und anderen Fahrern direkt mit dem Brecheisen zu Leibe rücken.

Von Klara Linde |

In Road Rage fahren wir angriffslustig durch die verschiedenen Bezirke der verkommenen Großstadt Ashen.

Zum Thema Road Rage ab 56,39 € bei Amazon.de Eigentlich sollte am 15. Oktober der geistige Road-Rash-Nachfolger Road Redemption erscheinen. Nach der Überschwemmung im US-Bundesstaat Louisiana Anfang des Jahres, musste der dort ansässige Entwickler die Early-Access-Phase von Road Redemption allerdings zunächst zwangsweise verlängern und den PC-Release auf frühestens November verschieben.

Für Road-Rash-Fans könnte es allerdings eine Alternative geben: Das Open-World-Motorradspiel Road Rage von dem niederländischen Studio Team 6 soll am 15. November für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen. Im Gameplay-Trailer zu Road Rage stellen die Entwickler selbst unter anderem die Handlung und die offene Welt des Spiels vor.

Die Herrschaft der Biker-Gang

In Road Rage herrscht die Kriminalität. Wir beteiligen uns als Reef Jackson, dem Neuzugang im mächtigen Outlaw-Motorradclub, am Kampf um die Kontrolle über die fiktive und heruntergekommene Stadt Ashen. Dafür fahren und prügeln wir uns durch die Ränge des illegalen Motorcycle Clubs, bis an dessen Spitze.

Ashen ist in verschiedene Bezirke unterteilt, die wir frei erkunden können. Nach Belieben nehmen wir insgesamt 42 Story-Missionen an, in denen wir uns Zeit-und Kampf-Rennen liefern. Dabei gehen wir auf Tuchfühlung mit anderen Fahrern, die uns um Gegenzug allerdings ebenfalls unangenehm nahe kommen können.

Mit diversen Waffen, wie Schlagstöcken und Metallrohren schlagen wir auf unsere Kontrahenten ein, während wir gleichzeitig versuchen müssen, als erster das Ziel zu erreichen. Schmeißen wir dabei unsere Gegner auch noch vom Motorrad, bringt uns das nicht nur einen Vorteil im Rennen, sondern darüberhinaus auch eine Bargeld-Belohnung ein.

Neben unsere Motorrädern und Waffen, die wir individualisieren und erweitern können, ist auch der Protagonist anpassbar. Wir wählen Reef Jackson aus einer Reihe von Vorlagen aus. Ob es sich bei »ihm« also beispielsweise um eine Frau oder ein Mann handelt, ist uns überlassen.

Road Rage soll am 15. November 2016 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen und 40 Euro kosten.