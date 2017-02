Das Echtzeittaktikspiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun aus Deutschland konnte sich den begehrten Preis für »Best Game Design« sichern.

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz Casual Connect Europe 2017 kamen vom 7. bis zum 9. Februar rund 1.800 Branchenvertreter in Berlin zusammen, um sich untereinander auszutauschen. Auf der Abschlussveranstaltung wurden die Preisträger des 17. Indie Prize Awards bekannt gegeben. Die Gewinner wurden in den folgenden zehn Kategorien prämiert:

Best Game Design: Shadow Tactics: Blades of the Shogun von Mimimi Productions (Deutschland)

Best VR Game: Anshar Wars 2 von Ozwe Games (Schweiz)

Most Innivative Game: FRU von Through Games (Niederlande)

Best Game Audio: Blink and Die von Sureksu (Argentinien)

Best Game Art: Figment von Bedtime Digital Games (Dänemark)

Best Game Narrative: Empathy von Pixel Night (Schweden)

Best Multiplayer Game: Lightfield von Lost in the Garden (Österreich)

Best Kids and Family Game: Blink and Die von Suresku (Argentinien)

Best Mobile Game: Super Pet Hero von Amused Sloth (Rumänien)