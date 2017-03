Mit Bounty Hunt Part 1 erhält Shadow Warrior 2 einen zweiten kostenlosen DLC. Das Addon erweitert den Shooter um 14 Missionen, neue Waffen und Perks.

Als wäre Shadow Warrior 2 nicht ohnehin schon ein herausragender Shooter, wie unser Test beweist, setzen die Entwickler auch noch vorbildliche Produktpflege obendrauf. Mit »Bounty Hunt Part 1« ist nun der zweite kostenlose DLC auf Steam erschienen. Die erste Erweiterung, »Way of the Wang«, wurde im Dezember 2016 released.

Die 14 neuen Missionen der Erweiterung tragen vielversprechende Namen wie Plague of the Bunny, Danger Zone on Mt. Akuma oder 50 Shades of Shade und sind über das neue Bounty Board in der Wang Höhle abrufbar.

Und weil neue Aufträge allein noch nicht cool genug sind, gibt's auch noch neue Waffen, den Medusa-Strahl und die Ex-GF01 Minigun sowie frische Perks.

Angesichts des Namens dieses DLCs können sich Besitzer des Spiels zudem auf weitere Downloadinhalte freuen.