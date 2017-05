Smite-Held Sylvanus erhält einen besonderen Skin: Anstelle eines Waldgeistes können Spieler in Zukunft Bob Ross steuern. Der TV-Maler begeisterte mit seiner Show »The Joy of Painting« schon die Nutzerschaft von Twitch.

Von David Gillengerten |

Zum Thema Smite ab 6,40 € bei Amazon.de Ein Gott in seiner eigenen Klasse: Bob Ross, TV-Maler und Gastgeber der Sendung »The Joy of Painting«, begeisterte viele Menschen weltweit. Auch in Zeiten des Internets hat der Mann mit dem Afro und der ruhigen Stimme viele Fans: Unter anderem die ASMR-Community und die Nutzer von Twitch zeigten, dass es auch heute noch einen Platz für klassische Landschaftsmalerei gibt.

Nun begibt sich Bob Ross aber in neue Territorien: Computerspiele. Wie die Entwickler des Götter-MOBAs Smite angekündigt haben, wird es ein Bob-Ross-Bundle für das Spiel geben. Darin enthalten ist ein Skin, der den Helden Sylvanus zum TV-Maler ummodelt. Das neue Aussehen des Waldgeistes wird mit einem »happy little tree«, auf dem er sitzt, und altbekannten Bob-Ross-Sprüchen abgerundet.

Zusätzlich gibt es noch einen Stempel, einen Ladebildschirm und -rahmen. Das ganze Paket erscheint am 9. Mai für den PC und am 16. Mai für die Konsolen. Der Preispunkt des Bundles beläuft sich auf 700 Edelsteine oder 9,99 US-Dollar.

Die Smite-Aktion findet im Rahmen einer Kooperation mit Twitch und dem Bob Ross Estate, der die Rechte an den Inhalten des Malers hält, statt. Zusätzlich wurde noch ein amüsantes Video zum Bundle veröffentlicht, das sich unterhalb der Meldung befindet.

