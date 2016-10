Squad - Welche Neuerungen brachten die September-Updates?

Offworld Industries hat in einem neuen Blogeintrag erklärt, was sie im September an Squad geändert haben. So gibt es ein neues Fahrzeug, die Arbeiten an zwei weiteren Waffen haben begonnen, die Performance hat der Entwickler verbessert und es gibt einige neue Assets.

Von Mathias Dietrich