Für Star Citizen wurde das Update 2.6.1 auf die Live-Server gespielt. Die neue Social-Media-Plattform Spectrum ist nun ebenfalls für Unterstützer verfügbar.

Von Benjamin Danneberg |

Update 2.6.1 für Star Citizen mit regionaler Serveranbindung ist nun auf den Live-Servern.

Noch vor kurzem lief die Alpha für Star Citizen ausschließlich auf nordamerikanischen Servern. Mit dem Update 2.6.1, das jetzt auf den Live-Servern verfügbar ist, sind regionale Server eingeführt worden, die bei den Spielern für erheblich geringere Latenzen und damit genaueres und besseres Spiel sorgen. Die kompletten Patch Notes mit allen Änderungen und Verbesserungen findet ihr im der offiziellen Forum.

Regionale Server

Spieler können sich jetzt zwischen Servern in den USA, Australien und Europa entscheiden. Für die regionalen Server nutzt Entwickler Cloud Imperium Games die Amazon Web Services, deren Anbindung mit dem Wechsel auf die Lumberyard Engine Ende letzten Jahres bereits in die Netzwerktechnik integriert wurde. Mit diesem Thema befasst sich auch die aktuelle Folge der Videoshow Around the Verse.

Community-Plattform Spectrum

Ebenfalls neu ist die erste Version von Spectrum (Version 0.3.0), einer Social-Media-Plattform für Unterstützer. Das derzeit webbasierte Tool vereinigt offizielle Foren mit der Möglichkeit, Organisations-Foren (oder Gildenforen) zu erstellen und zu managen. Darüber hinaus sind Chaträume und ein Private-Messaging-System integriert.

Mit weiteren Updates soll Spectrum zur Hauptanlaufstation für Star Citizen werden. Von dort sollen Spieler Star Citizen starten und patchen können. Sogar Spielergruppen fürs Spiel sollen über diese Plattform bereits im Voraus festgelegt werden können. Außerdem sind Chats ins Spiel hinein geplant sowie weitere umfangreiche Planungs- und Kommunikationstools für Organisationen. Darüber hinaus soll die Plattform alle Community-Inhalte an einen Ort bringen und das Teilen von Bildern, Videos etc. erleichtern.

Spectrum soll zukünftig nicht nur als webbasierte Plattform existieren, sondern auch als Desktop-App und für mobile Geräte erscheinen.