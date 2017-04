Die Elite Trooper Deluxe Edition von Star Wars: Battlefront 2 enthält zahlreiche Ingame-Extras. Die können jedoch auch von Besitzern der Standardversion freigespielt werden.

Von Andre Linken |

Die Ingame-Extras der Elite Trooper Deluxe Edition von Star Wars: Battlefront 2 können auch freigeschaltet werden.

Zum Thema Battlefront 2 ab 9,98 € bei Amazon.de Bereits seit Mitte diesen Monats ist bekannt, dass es neben der Standardversion auch eine Elite Trooper Deluxe Edition von dem Shooter Star Wars: Battlefront 2 geben wird - mit zahlreichen Ingame-Extras. Doch die sind wohl nicht so exklusiv wie bisher gedacht.

Wie der Game Designer Christian Johannesen jetzt via Twitter bekannt gegeben hat, haben Besitzer der Standardversion von Star Wars: Battlefront 2 ebenfalls Zugriff auf die besagten Inhalte. Allerdings müssen sie diese zunächst innerhalb des Spiels freischalten.

@mauriciot04 Can be unlocked by playing. — Christian Johannesén (@phatseejay) April 19, 2017

Was genau die Spieler dafür machen müssen, hat Johannesen jedoch nicht verraten. Denkbar wären jedoch eine Freischaltung mithilfe von Erfolgen oder ähnlichen Aktionen. Käufer der Elite Trooper Deluxe Edition haben somit »nur« den Vorteil, dass für sie die Ingame-Extras sofort verfügbar sind. Ähnlich handhabt es etwa Ubisoft in Rainbow Six: Siege und For Honor.

Der Release von Star Wars: Battlefront 2 ist für den 17. November 2017 geplant.

