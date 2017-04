Star Wars: Battlefront 2 kann ab sofort vorbestellt werden. Wir zeigen Ihnen die Vorbesteller-Boni und welche Inhalte Sie in den verschiedenen Editionen erwarten.

Von Kevin Nielsen |

Die neue Heldin von Star Wars: Battlefront 2 - Iden Versio.

Das Release-Datum von Star Wars: Battlefront 2 ist bekannt. Das Spiel erscheint am 17. November 2017 für PC, Xbox One und PS4. Es kann ab sofort in der Standard und Deluxe Edition vorbestellt werden. Was sich in der Deluxe Edition befindet und welche Vorbesteller-Boni es für beide Editionen gibt, zeigen wir Ihnen nachfolgend.

Einen ersten Eindruck zum Singleplayer und Multiplayer von Star Wars: Battlefront 2 erhalten Sie in unseren Previews.

Vorbesteller-Boni: Exklusive Kostüme für Rey und Kylo Ren

Am 14. Dezember 2017 kommt Star Wars: Die letzten Jedi ins Kino. Passend zu Episode 8 wird es für Battlefront 2 entsprechende Pre-Order-Boni geben. So erhalten Sie als Vorbesteller exklusive Kostüme für Rey und Kylo Ren, die auf dem neuen Film basieren.

Des Weiteren gibt es Fähigkeitsmodifikatoren für Rey, Kylo Ren und den Millennium Falken. Außerdem erhalten Vorbesteller ein neues Heldenschiff der Ersten Ordnung.

Star Wars: Battlefront 2 - Elite Trooper Deluxe Edition

Mit der Deluxe Edition erhalten Sie drei Tage Vorabzugang zu Star Wars Battlefront 2. Somit können Sie es ab dem 14. November 2017 spielen. Außerdem erwarten Sie die folgenden Inhalte:

Verbesserte Versionen aller 4 Trupplerklassen (Offizier, Sturm, Schwer, und Spezialist)

4 Fähigkeitsverbesserungen - eine für jede Trupplerklasse

Eliteoffizier-Upgrade-Pack (Blurrg-1120-Blaster, Grifferweiterungs-Modifikation und die Fähigkeit Kampfkommando)

Schwermetall-Upgrade-Pack (FWMB-10 Megablaster, Gasentnahme-Modifikation und die Fähigkeit Körperschild)

Sturmangriff-Upgrade-Pack (CR-2 mit Abzug-Modifikation und Granatenfähigkeit)

Meisterspezialist-Upgrade-Pack (A280-CFE-Blastergewehr mit Visier-Modifikation und die Fähigkeit Laser-Stolpermine)

Die Standard Edition kann bei Origin für 59,99 Euro und die Deluxe Edition für 79,99 Euro vorbestellt werden.

Falls Sie mit dem Kauf lieber warten möchten, können Sie Star Wars: Battlefront 2 ab dem 09. November 2017 testen. Dafür benötigen Sie auf dem PC ein Abonnement oder die kostenlose Testversion von Origin Access.