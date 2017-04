Star Wars: Battlefront 2 - Erster Multiplayer-Trailer mit Darth Maul, Kylo Ren und Yoda

Samstag, 15. April 2017 um 21:00

Der erste Teaser-Trailer zu Star Wars: Battlefront 2 ist geleaked. Zu sehen sind Helden aus allen Zeitaltern der Star-Wars-Filme, also Episode 1 bis Episode 8: Yoda, Darth Maul, Kylo Ren, Rey. Die Gameplay-Bilder stammen aus dem Singleplayer und aus dem Multiplayer und wurden in der tatsächlichen PS4-Spielgrafik aufgezeichnet, allerdings ohne echtes Gameplay. Trotzdem: Fans dürfen sich auf eine echte Kampagne freuen, die offenbar nach den Ereignissen von Episode 6 ansetzt.Vorbesteller erhalten außerdem exklusiven Vorab-Zugang zu Helden aus dem neuen Film Episode 8: The Last Jedi.