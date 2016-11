Der letzte DLC für Star Wars: Battlefront heißt Rogue One: Scarif und kommt noch vor dem neuen Star-Wars-Kinofilm. Zeitgleich wird auch die kostenlose VR-X-Wing-Mission für die PS4 veröffentlicht.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Star Wars Battlefront für 24,99 € bei GamesPlanet.com Star Wars: Battlefront feiert einjähriges Bestehen. Und zur Feier des Tages gibt es nicht nur bis zum 20. November 2016 alle bisher veröffentlichten Zusatz-Inhalte zum kostenlosen Anspielen, sondern auch einen Release-Termin für den letzten DLC: Rogue One: Scarif erscheint pünktlich zu Nikolaus am 6. Dezember 2016.

Die Veröffentlichung erfolgt zunächst für alle Besitzer des Season-Passes. Die neuen Inhalte sind vom kommenden Film Rogue One: A Star Wars Story inspiriert. Dessen Kino-Debüt ist am 16. Dezember 2016.

Das ist in Rogue One: Scarif enthalten

In Rogue One: Scarif kämpfen die Spieler auf vier neuen Karten, darunter auch auf den Sandstränden von Scarif - einem neuen tropischen Planeten voller imperialer Einheiten. Interessantes Detail am Rande: Die neue Örtlichkeit kommt auch im jüngsten Trailer zum Kinofilm vor.

Außerdem gibt es mit Jyn Erso und Orson Krennic zwei neue Helden bzw. Schurken.Und ein neuer Spielmodus mit mehreren Phasen sowie Kämpfen im Weltraum und auf dem Boden hält in Star Wars: Battlefront Einzug.

Übrigens: Am 6. Dezember erscheint auch auch Star Wars: Battlefront - Rogue One: X-Wing VR Mission für PlayStation VR. Der Gratis-DLC ermöglichen Spielern die Steuerung ihres eigenen X-Flüglers in vollständig immersiver Virtual Reality.

Dieses Wochenende: Alle DLCs von Star Wars: Battlefront kostenlos spielen