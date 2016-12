Mit dem Scarif-Update für Star Wars: Battlefront hat sich ein unfairer Balance-Bug eingeschlichen: Lando Calrissian kann seitdem die Fähigkeit Power Blast spammen und so jede Art von Gegnern in wenigen Momenten ausschalten.

»Ich habe gerade ein Geschäft abgeschlossen, welches mir das Imperium auf ewig vom Leibe halten wird!« - Lando Calrissian, Episode 5.

Zum Thema Star Wars Battlefront für 29,99 € bei GamesPlanet.com Der letzte DLC Rogue One: Scarif für Star Wars: Battlefront steht seit dem 06. Dezember zur Verfügung und bietet neue Inhalte, die zum kommenden Film Rogue One passen. Das begleitende Scarif-Update hat allerdings nicht nur das Spiel verbessert.

Ein fieser Bug sorgt nämlich derzeit dafür, dass der Held Lando Calrissian unaufhaltbar durch Gegnerhorden pflügt. Das Problem ist die Fähigkeit Power Blast, die einem einzelnen Schuss sechsfachen Schaden verleiht und ihn zielsuchend macht. Soweit, so gut, seit dem Update kann die Fähigkeit allerdings ohne Cooldown gespammt werden. Entsprechend ist der Schadenausstoß von Lando-Spielern.

Die beiden Videos unterhalb verdeutlichen das Problem. Einmal räumt Lando in 30 Sekunden das gesamte Feindteam aus dem Weg, im anderen Clip zerstört er mal eben im Alleingang zwei AT-ATs. Auch auf Reddit machen sich die Spieler über Power-Lando lustig.

Lange dürfte der Spaß allerdings nicht anhalten. Der für die Helden zuständige DICE-Mitarbeiter Guillaume Mroz hat bereits via Twitter erklärt, dass man an einem Fix arbeite. Bis dahin heißt es: Vorsicht vor Lando!

