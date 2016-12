Zum Thema Star Wars Battlefront für 29,99 € bei GamesPlanet.com Mit Rogue One: Scarif hat Star Wars: Battlefront gerade passend zum Kinostart von Rogue One: A Star Wars Story seinen vorerst letzten großen DLC erhalten. Enthalten sind zwei neue Helden, der ebenfalls neue Infiltration-Spielmodus und weitere kleinere Änderungen.

Allerdings bringt das umfangreiche Update offensichtlich auch einige neue Probleme mit sich. Das zumindest zeigt eine entsprechende Liste, die der Entwickler DICE nun im offiziellen Forum veröffentlicht hat.

Die darin aufgeführten bekannten Probleme beinhalten einige Exploits, Glitches und Fehler bei U-Wings und X-Wings.

Can't Unlock Hutt Contract for the Medical Droid (Surgeon 1 and Surgeon 2). Won't register heals and resets.

Infiltration U-Wing phase 1 exploit

Sonic Imploder kills not registering

Duck Roll issue on Turning Point

Respawn hands wonky after being a hero

X-Wing sometimes non-functional in final phase of battle station

2nd Loadout Hand Empty/Unusable post RO release

Challenges Not Responding/Resetting

Multiple Uplinks in WA glitch

Infiltration Phase #1 X-Wing and TIE balance

Hutt Contract Disruptor Issue

U Wing suddenly 10000m away! Never ending game.