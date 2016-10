BioWare hat erste Story-Details zur kommenden Erweiterung »Knights of the Eternal Throne« für Star Wars: The Old Republic verraten und gleichzeitig das Release-Datum bekannt gegeben. Auch einen neuen Cinematic-Trailer gibt es zu sehen.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema Star Wars: The Old Republic ab 5,98 € bei Amazon.de Auf die Ankündigung der Inhalts-Erweiterung »Knights of the Eternal Throne« für Star Wars: The Old Republic vor einigen Monaten folgte erst kürzlich ein erster Mini-Teaser. Und nun gibt es endlich auch erste Details zu den Story-Inhalten und einen vollständigen Cinematic-Trailer.

Das neueste Add-on führt die spannende Story im Stile des legendären Knights of the Old Republic aus »Knights of the Fallen Empire« fort und versetzt die Spieler in den Mittelpunkt eines explosiven Konflikts um die Herrschaft über die Galaxis.

Geheimnisvoller Fremdling

In der Rolle eines geheimnisvollen Fremdlings, der als Veteran des Großen Galaktischen Krieges bezeichnet wird, können sich die Spieler auf die helle oder dunkle Seite der Macht begeben und maßgeblich Einfluss auf das Gleichgewicht der Mächte in der Galaxie nehmen.

Unter anderem gilt es, sich den mächstigsten Schurken des Universums zu stellen: Imperator Valkorion und Kaiserin Vaylin warten auf ebenbürtige Widersacher. Letztlich gilt es, den, den Kampf um den Ewigen Thron anzuführen.

Darüber hinaus wird es mit dem Galaktischen Kommandosystem die Möglichkeit geben, Macht und Einfluss besser auszuspielen. Laut BioWare können Spieler alleine oder mit Freunden Kämpfe der hellen und dunklen Seite austragen, sich neuen Konfrontationen wie den Aufständen stellen und mächtige Belohnungen freischalten.

Release-Termin für »Knights of the Eternal Throne«

Auch der Release-Termin der neuen Inhalte ist mittlerweile bekannt: Los geht es für Abonnenten (sog. »Premium-Spieler«) am 2. Dezember 2016 - und zwar ohne Zusatzkosten.

Außerdem gibt es einige Vorbesteller-Boni: Wer bereits ab dem 26. Oktober über ein aktives Abo verfügt, erhält zum Start der Erweiterung die Kopfgeldjägerin Shae Vizla als neue Begleiterin. Ab dem 28. November gibt es für aktive Abonnenten außerdem ein spezielles Läufer-Mount. Und Spieler mit einem ununterbrochenen Abonnement seit dem 26. Oktober bekommen drei Tage früheren Zugang zur Erweiterung.

Weitere Details zur kommenden Inhalts-Erweiterung gibt es auf der offiziellen Webseite des Spiels.

