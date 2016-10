Star Wars: The Old Republic hat ein paar Tausend Spammer und Gold-Seller weniger. In einer großen Bann-Aktion haben die Entwickler bei Bioware viele Spam-Accounts gesperrt und Schlupflöcher geschlossen.

Von Jürgen Stöffel |

Bioware hat in Star Wars: The Old Republic ein paar Tausend Spam- und Gold-Seller-Accounts gesprengt.

Zum Thema Star Wars: The Old Republic ab 5,98 € bei Amazon.de Star Wars: The Old Republic hatte zuletzt ein arges Problem mit Spammern und Gold-Sellern, die über ein Schlupfloch bei einer Promo-Aktion besonders viele Accounts betreiben und so viele Spieler mit ihren »Angeboten« nerven konnten. Doch jetzt ist Schluss mit der Spam-Idylle, denn Bioware hat zurückgeschlagen.

Die Entwickler warteten laut einer Aussage von Community-Chef Eric Musco auf den idealen Zeitpunkt und erledigten so mit einem Schlag mehrere Tausend Spam- und Gold-Seller-Accounts. Außerdem schlossen sie das bekannte Schlupfloch und verhinderten so, dass die Spammer gleich wieder zurückgekrochen kommen. Daher sollten der Chat und die Postfächer in SWTOR für die nächste Zeit etwas weniger Spam abbekommen.

Quelle: Bioware