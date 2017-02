Ein Jahr nach dem offiziellen Release von Stardew Valley gibt der Entwickler Eric »ConcernedApe« Barone einen kleinen Einblick die Entstehungsgeschichte des Spiels. Passend dazu gibt es auch einige alte Screenshots zu sehen.

Von Andre Linken

So sah Stardew Valley noch im Jahr 2012 aus. Damals hieß es noch Sprout Valley.

Am 26. Februar 2016 war der offizielle Release des Sandbox-Bauernhofspiels Stardew Valley - also vor einem Jahr. Das ist für den Entwickler Anlass genug, um einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.

Auf der offiziellen Webseite gewährt Eric »ConcernedApe« Barone, der Stardew Valley im Alleingang entwickelt hat, einen genaueren Blick auf die Entstehungsgeschichte des Spiels. Das hieß im Jahr 2012 übrigens noch Sprout Valley und sah den Aussagen von Barone zufolge noch deutlich hässlicher aus als in seiner aktuellen Form. Das Crafting-System wurde komplett überarbeitet, zahlreiche neue Gegenstände hinzugefügt sowie der Soundtrack verworfen und neu eingespielt.

Viel Arbeit und große Dankbarkeit

In dem Bericht erklärt er zudem, wie er die Charaktere in mühevoller Kleinarbeit gezeichnet, eingescannt und verfeinert hat. Trotz vieler Rückschläge habe er stets an seinem Ziel festgehalten, wobei ihm auch einige Freunde mit ihrer moralischen Unterstützung geholfen hätten.

Allgemein habe ihm die Entwicklung von Stardew Valley sehr viel gelehrt - die Erstellung von PixelArt-Grafiken, der Umgang mit Steam, der Support eines Spiels nach dem Release und einiges mehr. Er sei trotz der harten Arbeit in den vergangenen vier Jahren sehr dankbar für die bisherige Zeit mit Stardew Valley und freue sich bereits auf dessen Zukunft.

Derzeit denkt Eric Barone unter anderem darüber nach, einen Live-Stream mit einer alten Version von Stardew Valley zu veranstalten. In der Galerie unterhalb dieser Meldung finden Sie bereits jetzt einige Screenshots von einer sehr frühen Version des Spiels aus dem Jahr 2012.

