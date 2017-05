Wer mal wieder ein bisschen Lust auf Weltraum-Action hat, kann die jetzt komplett kostenlos herunterladen: Starpoint Gemini 2 wird bei Steam verschenkt. Allerdings nicht mehr lange.

Von Dimitry Halley |

Starpoint Gemini 2 wird aktuell bei Steam verschenkt. Inklusive DLC.

Zum Thema Starpoint Gemini 2 ab 6,99 € bei Amazon.de Starpoint Gemini 2 für 27,99 € bei GamesPlanet.com Starpoint Gemini 2 gibt's aktuell gratis bei Steam. Das Weltraum-Rollenspiel wird bis einschließlich 24. Mai verschenkt - und das beinhaltet auch den umfangreichen DLC Starpoint Gemini 2: Origins. Und der Download könnte sich tatsächlich lohnen, auch wenn das Spiel alles andere als perfekt ist.

In Starpoint Gemini 2 übernehmen Sie die Kontrolle über ein Raumschiff und müssen entweder in der Kampagne oder im freien Spiel diverse Bedrohungen aus dem All pusten. Dabei rüstet man die eigene Space-Karosse nach und nach auf und beweist im taktischen 3D-Kampfsystem, dass man nicht nur ein guter Pilot, sondern auch ein guter Stratege ist.

Hier geht's zum Download des Hauptspiels bei Steam

Hier geht's zum DLC Starpoint Gemini 2: Origins

In unserem GameStar-Test erntete das Spiel Lob, aber auch recht viel Kritik. Besonders die Story-Kampagne greift unseren Testern in puncto Inszenierung zu kurz. Trotzdem bleibt das Fazit versöhnlich: Wer Weltraum-Kämpfe mag, bekommt hier solide Genre-Kost. Für umme kann man sich das also allemal überlegen. Eine wichtige und absolut essenzielle Frage haben wir aber noch: