Schlachten in Etappen: Die Schlachten von Steel Division unterteilen sich in die drei Phasen A, B und C. Jede dauert zehn Minuten, dann beginnt automatisch die nächste. Der Clou: Wie die Technologiestufen in Age of Empires 2 schaltet jeder Abschnitt stärkere Einheiten frei. In Phase A kämpfen hauptsächlich Infanterie und leichte Fahrzeuge, in Phase B rollen erstmals mittelschwere Panzer an, in Phase C schließlich schwere. Jede Division hat hier individuelle Stärken: Während ein Infanterieverband in Phase A auftrumpft und auf eine möglichst frühe Entscheidung drängen sollte, haben Panzerdivisionen in Phase C die Stahlnase vorn, weil dann die dicksten Kettenfahrzeuge anrücken. Bis dahin muss man jedoch erst mal durchhalten. Beim Zusammenstellen des Einheitendecks kann man daher gezielt passende Einheiten für die drei Phasen wählen, etwa defensive Truppen für A und B sowie offensive für C.