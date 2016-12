Mit dem Precursor Update erwachen in Subnautica die Alien-Artefakte und - Gebäude zum Leben. Außerdem gibt es mit dem Precursor Array eine riesige Anlage zu Erkunden und weitere Neuerungen.

Von Christian Fritz Schneider |

Was hat es mit dem neuen Precursor Array in Subnautica auf sich? Dieser Frage kann man jetzt in der Early-Access-Version auf den Grund gehen.

Der jüngste Early-Access-Patch für das Unterwasser-Sci-Fi-Spiel Subnautica heißt Precursor Update und bringt mehr mysteriöse Story-Elemente ins Spiel.

Neben dem namensgebenden Precursor Array, einem riesigen Alien-Gebäudekomplex, und dem neuen Höhlensystem in der Nähe werden jetzt auch die High-Tech-Kuben mit Strom versorgt, die man schon vorher in der Welt entdecken konnte.

Was genau es mit den neuen Gebieten und den merkwürdigen Artefakten auf sich hat, müssen die Spieler natürlich selbst herausfinden, etwas mehr Details zum Update gibt es aber wie immer bei Subnautica auf einer extra dafür eingerichteten Webseite. Oder man spoilert sich im Wiki und liest, was das Precursor Array wirklich ist.

Bitte nicht zu tief fallen

Neben diesen Neuerungen wurden auch bestehende Elemente überarbeitet. So wurden die Biome Lost River und Floating Island angepasst, außerdem gibt es jetzt Fallschaden. Der PDA lässt sich zudem auch in Fahrzeugen nutzen.

Continued work on optimization & stability improvements

Land-based movement improvements

Level design polish in Lost River & Floating Island biomes

HUD notification for radio messages

New PDA updates for distant Aurora wreckage

Extensive loot balancing for player progression (Read more)

Constructable improvements

Das Update ist jetzt über Steam für die PC-Version verfügbar und soll in Kürze auch für die Xbox-One-Version veröffentlich werden.

Mehr neue Inhalte? Subnautica hat jetzt einen Mini-Mech