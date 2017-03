Spannende Multiplayer-Matches am Meeresboden verspricht der Indie-Titel Subsiege, der heute Abend bei einem Preview-Livestream kurz vor dem Early Access seine Generalprobe feiert.

Von Maurice Weber |

Zum Thema Subsiege für 18,99 € bei GamesPlanet.com Temperamentvolle Matches versprechen die Münchner Indie-Entwickler Iceberg Studios allen Multiplayer-Freunden mit ihrem neuen Titel Subsiege. Das PC-Spiel mischt Echtzeitstrategie mit MOBAs, bis zu 12 Spieler ringen mit waffenstarrenden U-Boot-Armeen um Ressourcen und sprengen sich in rasanten Mehrspieler-Partien aus dem Ozean.

Publisher Headup Games bringt Subsiege am 8. März in den Early Access auf Steam und hat den YouTuber und Strategie-Spezialisten Daniel Blum aka Writing Bull heute Abend nach Düren eingeladen, um gemeinsam mit seiner Community das Spiel ab 20 Uhr vorab in einem exklusiven Preview-Livestream auf seinem Twitch-Kanal auszuprobieren.

Mit dabei sind Creative Director Johannes Reithmann und ein weiterer Entwickler, die sich von neun Spielern aus dem Communityforum des YouTubers herausfordern lassen. Mit am Start ist zudem GameStar-Redakteur Maurice Weber, der es sich als bekennender Echtzeitstratege nicht nehmen lässt, ebenfalls mitzumischen.

Im Chat auf Twitch wird Writing Bull einige Gratis-Keys unter den Zuschauern verlosen. Wer den Stream verpasst, wird auf seinem YouTube-Kanal eine Aufzeichnung sehen können. Der Livestream ist im übrigen ein Fan-Event, wird also nicht von den Herstellern gesponsert. Die Spieler erhalten für ihre Teilnahme keine Honorare.

Subsiege entführt die Spieler in das Jahr 2063, in dem die natürlichen Ressourcen auf der Erdoberfläche erschöpft sind und ein Kampf um wertvolle Rohstoffe auf dem Meeresboden entbrannt ist. In unterseeischen Basen konstruieren die Spieler schwerbewaffnete Unterwasserfahrzeuge und durchkämmen mit ihnen die Umgebung nach wirtschaftlich nützlichen Kristallen und Gasvorkommen.

Dabei stoßen die Schiffe nicht nur auf Rivalen, sondern auch auf aggressive Tiefsee-Kreaturen. Mit futuristischen Waffen und aufrüstbaren Spezialmodulen ziehen die Spieler in den Kampf - und das unter wachsendem Zeitdruck: Nur durch das Besiegen feindlicher Einheiten können sie zusätzlichen Sauerstoff gewinnen, der sie unter Wasser weiterleben lässt.