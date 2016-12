Die Entwickler von Nightdive Studios werden beim Remake von System Shock das Original nicht 1:1 umsetzen. Stattdessen werden auch viele Elemente aus System Shock 2 einfließen.

Von Andre Linken |

Zum Thema System Shock ab 11,96 € bei Amazon.de Wer beim Remake des Action-Rollenspiels System Shock eine 1:1-Umsetzung des Originals erwartet, wird eventuell etwas enttäuscht sein - die wird es nämlich nicht geben.

Wie Stephen Kick, der Gründer des Entwicklers Nightdive Studios, jetzt in einem Interview mit dem Magazin Gamingbolt erklärt hat, wird es einige Abweichungen geben. Zwar wird sich das Team hinsichtlich des allgemeinen Level-Designs sehr eng an dem Original halten. Zudem werden alle bekannten Schauplätze auch im Remake vorhanden sein.

Einflüsse von System Shock 2

Allerdings wollen die Entwickler auch einige Elemente aus System Shock 2 einfließen lassen. So ist Kick beispielsweise davon überzeugt, dass die Benutzeroberfläche aus dem zweiten Teil deutlich besser war. Auch andere Features werden wohl den Weg in das Remake finden, um unter anderen dem modernen Anspruch an Komfort zu genügen.

Der Release von System Shock Remake wurde erst vor kurzem auf das Jahr 2018 verschoben, einen konkreten Termin gibt es noch nicht.