Bohemia Interactive haben das Releasedatum von Take on Mars bekannt gegeben. Ab dem 9. Februar können Spieler die bemannte Mission auf den roten Planeten starten.

Von Manuel Fritsch |

Mit Take on Mars führt der Entwickler Bohemia Interactive die Take-On-Reihe in den Weltraum. Mit einem neuen Trailer hat das Studio nun nach Jahren der Entwicklung das Ende der Early-Access-Phase eingeläutet und den finalen Releasetermin bekannt gegeben. Am 1. August 2013 startete die Early-Access-Phase, nun am 9. Februar 2017 erscheint das Spiel um die bemannte Mission auf den Mars.

Der Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die Storykampagne, die die Erkundung der Marsoberfläche mit all seinen Gefahren umfassen wird. Ziel ist es, den Grundstein einer menschlichen Kolonie auf dem roten Nachbarplaneten zu legen.

Original-Ankündigung von 2013: Bohemia kündigt Mars-Erkundungs-Simulation auf E3 an, erster Trailer

Die Spieler schlüpfen dazu in die Rolle des Astronauten Mark Willis, der von der Erde im Jahre 2028 startet und sich ein Jahr später in der Umlaufbahn des Mars befindet. In starker Anlehnung an das Buch The Martian verliert auch Willis Kontakt zur Erde und er und seine Crew gelten als verstorben, so dass die erste Priorität das Überleben ist. Zum Glück ist Willis Biologe und Ingenieur, kluges Ressourcenmanagement steht in Take on Mars nämlich im Vordergrund.

Neben der neuen Storykampagne steht auch der aus dem Early Access bereits bekannt Sandbox-Multiplayermodus zur Verfügung. Aktuell steht das Spiel noch zum leicht reduzierten Early-Access-Preis auf Steam und im Bohemia Store zur Verfügung.