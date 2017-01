Entwickler Valve hat den sechsten Story-Comic für Team Fortress 2 veröffentlicht. Die neue Ausgabe ließ fast 1,5 Jahre auf sich warten.

Von Stefan Köhler |

Team Fortress 2 erhält endlich einen sechsten Comic, der die Story fortführt.

Seit August 2015 warten Fans des Team-Shooters Team Fortress 2 auf eine Fortsetzung der Comics, die die Story erzählen. Nach einem ereignislosen Jahr 2016 folgt im Januar 2017 nun endlich »TF Comics #6: The Naked and the Dead«.

Der Name ist auch Programm: Im Comic taucht viel nackte Haut, Gott im Himmel und Höllenfürst Satan auf. Die Geschichte übt also alles, außer Zurückhaltung. Da können die Story-Comics von Overwatch kaum mithalten. Das gilt auch für den Umfang, der mit 274 Panels (Einzelbildern) angenehm umfangreich ausfällt.

Rückblick und Ausblick

Wer die bisherigen Comics lesen möchte, findet sie auf der offiziellen Webseite. Wer sich erstmal eine Übersicht verschaffen möchte, findet den Catch-Up-Comic ebenfalls unter teamfortress.com. Der Link unterhalb führt zur kostenlosen sechsten Ausgabe.

Der finale siebte Comic soll die Geschichte zu Ende führen, natürlich gibt es kein konkretes Datum für die Veröffentlichung.

