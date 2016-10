Wer erhält eigentlich die Special Edition zu Skyrim schon vor Release als kostenloses Update und wer muss die HD-Version extra kaufen? Wir klären auf.

Von Elena Schulz |

Wir listen auf wer The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition kostenlos bekommt.

Zum Thema Skyrim Special Edition ab 4,99 € bei Amazon.de The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition für 19,99 € bei GamesPlanet.com The Elder Scrolls 6 ist leider noch nicht einmal in Entwicklung, Rollenspiel-Fans müssen aber trotzdem nicht verzweifeln: Schon diesen Freitag, am 28. Oktober, soll schließlich die HD-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim in Form einer Special Edition für PC, PS4 und Xbox One released werden.

Aber wer bekommt die denn nun eigentlich? Wir klären, wer sich über ein kostenloses Update freuen kann und wer draufzahlen muss.

Systemanforderungen der Skyrim Special Edition

Wann bekomme ich Skyrim HD kostenlos?

Die Special Edition zum Open-World-Rollenspiel erinnert ein wenig an eine GOTY-Edition und löst deshalb gewissermaßen die Legendary Edition von Skyrim ab. Enthalten sind alle drei DLCs Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn, sowie die angepriesene bessere HD-Grafik mit neuen Effekten und Details.

Gratis upgraden kann dementsprechend jeder, der vor Release der Special Edition bereits die Legendary Edition oder das Hauptspiel mit allen drei DLCs besitzt. Die Special Edition ist kein Update für die bisherige Version von Skyrim, sondern erscheint als neues Spiel in der Steam-Bibliothek. So dürfte es keine Probleme mit den für das Originalspiel installierten Mods geben. Der Preload ist bereits verfügbar. Laut Steam hat man bis zum 28. Oktober Zeit, das Bundle zu kaufen und erhält bis dahin auch die Special Edition. Wer erst am 28. alles beisammen hat, muss allerdings mit Wartezeiten bis zu 36 Stunden für das Update rechnen.

Was kostet die Special Edition?

Aktuell kann man auf Steam die Legendary Edition nicht mehr kaufen, man muss sich manuell das Bundle mit Hauptspiel und DLCs holen. Das wird dann später zur Special Edition aufgewertet. Hier zahlt man rund 37 Euro. Wer clever ist, holt sich aber bei Amazon oder anderen Händlern die dort noch verfügbare Legendary Edition.

So gibt es das Paket mit DLCs nämlich schon für 22 Euro - ein günstiger Weg, sich die Special Edition zu sichern. Konsolenspieler zahlen auf PS4 und Xbox One gleich 60 Euro für die HD-Fassung. Weil Skyrim damit zum ersten Mal für diese Konsolen erscheint, ist es auch nicht möglich, die Konsolenfassung als kostenloses Upgrade für eine alte Skyrim-Version zu bekommen. Hier ist neu kaufen die einzige Option.

Wer auf dem PC nur das Hauptspiel ohne die DLCs besitzt, muss vorher aufrüsten, um die Special Edition automatisch zu bekommen - oder sie später neu kaufen. Das wird ab dem 28. Oktober um 12 Uhr mittags auf Steam möglich sein.

