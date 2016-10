Skyrim HD hat einige Fehler des Originalspiels geerbt. Nun bereinigt ein erster Fan-Patch die Bugs. Derweil erntet der Titel viel Kritik aufgrund eines Sound-Downgrades.

Von David Gillengerten |

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition sorgt aufgrund einiger Vanilla-Bugs und Sound-Probleme aktuell für Ärger.

Mit Skyrim Special Edition hat Bethesda eine Neuauflage seines fünf Jahre alten Rollenspiel-Meilensteins veröffentlicht. Die Verbesserungen des Spiels im Vergleich zum Original sind vor allem grafischer Natur. Jedoch bringt der HD-Ableger noch einige Kinderkrankheiten mit sich, die auch schon The Elder Scrolls 5: Skyrim im Jahr 2011 plagten.

Fleißige Fans haben sich diesen Bugs nun angenommen und eine inoffizielle Patch für Skyrim Special Edition veröffentlicht. Bisher kommen vor allem Nutzer der PC-Version per Nexusmod und Xbox-One-Spieler über den Bethesda Workshop in den Genuss des Updates. PS4-Besitzer schauen derweil noch ein wenig in die Röhre.

Soundqualität leidet unter Komprimierung

Für Kritik sorgte aber nicht nur die mangelhaft verbesserte Spielversion von Skyrim Special Edition. Denn während die Grafik der Neuauflage ganz klar eine Verbesserung ist, scheint der Sound eher ein Rückschritt zu sein. Demnach sollen Effekte und Musik im aktuellen Spiel wesentlich schlechter klingen.

Begründet wird die schlechte Qualität mit der Komprimierung der Sound-Dateien. Während sie in Skyrim noch in .wav-Format vorlagen, greift Skyrim Special Edition auf das komprimierte .xvm-Format zurück. Ein Vergleich auf Soundcloud zeigt die Unterschiede beim Abspielen des Level-Up-Sounds.