Bethesda hat den Preload von The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition auf Steam freigegeben. Wer sich für ein Gratis-Upgrade qualifiziert hat, kann die aufgewertete Version des Rollenspiels ab sofort herunterladen.

Von Tobias Ritter |

Die Preload-Phase für The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition auf Steam ist angelaufen: Wie ein Mitarbeiter von Bethesda auf der digitalen Vertriebsplattform erklärt, können Besitzer des Hauptspiels und aller DLCs die Spezialausgabe von Skyrim ab sofort vorab herunterladen.

Die Special-Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim werde aktuell in die Steam-Bibliotheken der berechtigten Nutzer eingespeist, heißt es weiter. Dieser Prozess könne jedoch eine Weile in Anspruch nehmen. Wer sich also für den Preload qualifiziert hat, aber noch keinen entsprechenden Eintrag in seiner Spiele-Sammlung findet, muss sich noch ein wenig gedulden.

Startschuss in der Nacht auf Freitag

Spätestens bis zum Morgen des 27. Oktober soll das Ganze allerdings abgeschlossen sein.

Am 28. Oktober 2016 um 2:00 Uhr in der Nacht geht es dann regulär los: Wie Bethesda bereits vor einigen Tagen angekündigt hat, wird The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition dann hierzulande auf Steam freigeschaltet.

Kein Vorab-Test der Special-Edition

Ausführliche Testberichte sollten Fans im Vorfeld übrigens nicht erwarten: Bethesda verschickt ab sofort keine Vorab-Testmuster mehr an die Presse. Der Entwickler und Publisher möchte auf diesem Weg offenbar vermeiden, dass Wertungen vor oder pünktlich zum Release seiner neuen Spiele veröffentlicht werden.

Nur einige wenige ausgewählte YouTuber und Streamer sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Auswahlkriterien sind nicht öffentlich.

