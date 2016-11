Der Beta-Patch 1.2 für ?The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition soll einige akute Probleme beheben. ?

Der erst kürzlich veröffentlichte Patch 1.1 für The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition sorgte nicht nur für einen Performance-Schube, sondern bei einigen Spielern auch für Probleme.

Die klagen im offiziellen Forum unter anderem über Abstürze beim Laden eines Spielstands - und zwar sowohl bei gemoddeten und normalen Versionen des Rollenspiels.

Der Entwickler Bethesda Softworks hat schnell auf die Problematik reagiert und eine Beta-Version des Updates 1.2 für The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition veröffentlicht. Damit sollen einige der aktuellen Fehler behoben werden. Wann genau die finale Version des Updates erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

General stability and performance improvements

Fixed issue related to using alt-tab while playing the game (PC)

Fixed issue with water flow not rendering properly

Fixed crash related to changing from werewolf back to human form

Fixed crash related to reloading after changing Load Order of mods