Die Erweiterung Morrowind für The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited stellt höhere Anforderungen an die eigene Hardware.

Für The Elder Scrolls Online: Morrowind wird etwas bessere Hardware als für das Hauptspiel empfohlen.

Bis zum Release sind es noch ein paar Wochen, aber schon jetzt hat Bethesda die Systemvoraussetzungen für The Elder Scrolls Online: Morrowind bekanntgegeben. Die Erweiterung verlangt eine leicht bessere Hardware als das Hauptspiel bei empfohlenen Einstellungen, die minimalen Anforderungen bleiben gleich. Es muss sich also niemand ernsthaft Gedanken um ein Aufrüsten des PCs machen.

Es verdoppelt sich die empfohlene RAM-Menge auf 8 Gigabyte und der Prozessor sollte etwas höher takten. Wir haben die Anforderungen im Vergleich unterhalb.

Die Systemvoraussetzungen

Minimale Anforderungen für TESO und TESO: Morrowind:

Betriebssystem: Windows 7, 32-bit

Prozessor: Intel i3 540 oder AMD A6-3620

Arbeitsspeicher: 3 GB RAM

Grafikkarte: Geforce 460/Radeon 6850, 1 GB

Festplatte: 85 GB

Die empfohlene Hardware für TESO und TESO: Morrowind:

TESO: Morrowind TESO-Basispiel Festplattenspeicher 85 GB 85 GB Betriebssystem Windows 7, 64-bit Windows 7, 64-bit Prozessor i5 2300 oder AMD FX4350 Quadcore mit 2,3 Ghz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 4 GB RAM Grafikkarte Geforce GTX 750/Radeon 7850, 2 GB Geforce GTX 750/Radeon 7850, 2 GB

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 06. Juni 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 und benötigt zwingend das Basisspiel.

