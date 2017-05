Die Geschichte von The Elder Scrolls Online: Morrowind beginnt jetzt: Interessierte Spieler können ab sofort die Prolog-Quest der neuen Erweiterung spielen. Sie gibt einen ersten Vorgeschmack auf die späteren Ereignisse.

Von Tobias Ritter |

Bereits am 22. Mai 2017 dürfen erste Spieler in The Elder Scrolls Online nach Morrowind aufbrechen: ZeniMax Online hat für die Erweiterung des Online-Rollenspiels eine Art Early-Access-Phase angekündigt.

Wer sich die digitale Upgrade-Version oder die physische »Collector's Edition« von The Elder Scrolls Online: Morrowind zulegt und auf dem PC oder dem Mac spielt, darf zwei Wochen vor allen anderen Spielern die neuen Inhalte ausprobieren.

In der offiziellen Pressemitteilung dazu heißt es:

Der Early-Access steht Spielern zur Verfügung, die das digitale Upgrade oder das Upgrade zur Digital Collector's Edition von ESO: Morrowind für PC/Mac zu irgendeinem Zeitpunkt vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels erwerben. Spieler, die ein physisches Exemplar der Collector's Edition besitzen, sind auch zur Teilnahme am Early-Access berechtigt, müssen sich zur Freischaltung ihres Zugangs jedoch zunächst an den Kundendienst wenden.

Der reguläre Release von The Elder Scrolls Online: Morrowind ist für den 6. Juni 2017 vorgesehen.

Frühzugang unabhängig vom Beta-Test

Die Early-Access-Variante von The Elder Scrolls Online: Morrowind läuft unabhängig von der ebenfalls geplanten Closed-Beta-Phase. Der Frühzugang gewährt das vollständige Spielerlebnis, außerdem werden alle Fortschritte zum Release übernommen.

Prolog-Quest schon jetzt spielen

Wer möchte, kann übrigens auch schon jetzt einen ersten Schritt im Morrowind-Kapitel von The Elder Scrolls Online wagen: Unabhängig von der genutzten Plattform, steht ab sofort die neue Prolog-Quest »Die fehlende Prophezeiung« zum Spielen bereit.

Die Quest-Aktivierung erfolgt in einem beliebigen Gasthaus der Spielwelt. Anschließend gilt es, Banditen aufzuspüren, Daedra zu besiegen und eine schreckliche Prophezeiung zu entdecken. Das Ganze ist der Einstieg in die späteren Ereignisse von The Elder Scrolls Online: Morrowind.

