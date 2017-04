The Elder Scrolls Online startet in eine Free-Play-Woche. Ab Dienstag ist das MMORPG eine Woche lang kostenlos auf Steam erhältlich.

Von Michael Herold |

The Elder Scrolls Online wird eine Woche lang zu einem Free2Play-Titel.

Die Welt von Tamriel steht eine Woche lang kostenlos zur Verfügung! Denn in The Elder Scrolls Online startet eine Free-Play-Woche, dank der das MMORPG gratis verfügbar ist und jeder das Online-Rollenspiel einmal ausprobieren kann.

Start der Free-Play-Woche ist Dienstag, 11. April. Ab 16 Uhr kann man damit beginnen das Spiel auf Steam herunterzuladen und anschließend steht bis zum 18. April ganz Tamriel frei zur Verfügung. Für das Gratis-Event hat Bethesda außerdem die folgenden Vorteile angekündigt:

Kostenloses Grundspiel : Wie erwähnt wird das Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited gratis zur Verfügung gestellt, sodass Spieler wie in einer Art Demo oder Trial die offene Spielwelt probeweise erkunden können.

500 Kronen als Geschenk : Jeder Spieler erhält einmalig 500 Kronen, die man im Shop beispielsweise für Kostüme, Begleiter oder Schriftrollen ausgeben kann.

Fortschritte werden gespeichert : Die in der Free-Play-Woche erstellten Charaktere, alle Gegenstände, die man gekauft hat und jeder Spielfortschritt werden festgehalten. Sobald man sich nachträglich die Vollversion von The Elder Scrolls Online kauft, kann man seinen Spielstand nahtlos weiter nutzen.

Rabatte: Zwischen dem 11. und dem 18. April gibt es zusätzlich Rabattaktionen auf das Grundspiel und die Gold Edition sowie auf die großen DLC-Pakete Die Kaiserstadt, Orsinium, Die Diebesgilde und Die Dunkle Bruderschaft.

Da am 6. Juni mit The Elder Scrolls Online: Morrowind das nächste große Update für das MMO ansteht, bietet es sich jetzt umso mehr an, das Spiel einmal auszuprobieren.

