The Elder Scrolls Online erhält mit dem kommenden Update 12 »One Tamriel« neue ultimative Angriffe für jede Waffe. Diese dürfen wir sogar noch weiter ausbauen und werden so noch tödlicher.

In The Elder Scrolls Online bekommen unsere Waffen allesamt neue SKills.

In The Elder Scrolls Online kommt mit dem nächsten Update One Tamriel auch ein Satz neue ultimative Angriffe für unsere Waffen. Jede Waffe erhält eine neue Super-Fähigkeit und diese können wir wiederum zu einer noch stärkeren Attacke weiterentwickeln.

So dürfen Bogenschützen beispielsweise einen »Pfeilhagel« loslassen und so den Feind in ein Nadelkissen verwandeln. In der Weiterentwicklung kann der Pfeilhagel zu einer Balliste werden, die dann autonom von uns die Pfeile verballert. Auch sehr effektiv wird ein Kämpfer mit Zweihandwaffe. Diese erhält mit dem »Berserkerschlag« eine Attacke, die sowohl unsere Verteidigung stärkt als auch die des Feindes neutralisiert. In der Weiterentwicklung können wir den Angriff sofort wieder einsetzen, wenn wir jemanden damit umhauen.

Noch mehr ultimative Angriffe und deren Weiterentwicklungen gibt es auf der offiziellen Webseite von The Elder Scrolls Online unter dem angegebenen Link. Update 12 mit den neuen Waffenskills kommt am 5. Oktober für den PC heraus, Konsolenspieler müssen bis zum 18. Oktober warten.

