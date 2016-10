Wie sähe das Rollenspiel The Witcher 3 auf Nintendos 3DS-Konsole aus? Ein Modder hat die Grafik so runtergeschraubt, dass das Spiel fast schon wie ein Celshading-Abenteuer aussieht.

Von Manuel Fritsch |

The Witcher als 3DS-Demake? Via Mods und Einstellungen erinnert die Grafik in diesem Screenshot schon fast an ein Celshading-Zelda-Abenteuer.

The Witcher 3: Wild Hunt begeisterte die Fans nicht nur durch erzählerische Stärken, sondern vor allem am PC auch durch seine Grafik. Modder haben bereits mehrere Modifikationen veröffentlicht, die das Aussehen des Spiels verändern, verschönern und an den eigenen Geschmack anpassen.

Reddit-User Linas_002 scheint dagegen eher reduzierte Rollenspiele zu bevorzugen und hat Screenshots seiner Downgrade-Modifikation veröffentlicht, die die Grafik des Hexer-Abenteuers so runtergeschraubt, dass das Spiel fast schon wie ein Celshading-Abenteuer aus dem Zelda-Universum aussieht.

Auf den veröffentlichten Screenshots fehlen detaillierte Texturen und Flora und Fauna wirken fast so, als wären sie aus Pappe gebaut. Die Mod erleichtert übrigens nur diese Darstellungsform. Alternativ kann man auch ohne Download diesen grafischen Effekt erzielen: dazu muss lediglich in der user.settings.ini-Datei von The Witcher 3 (zu finden im Spiele-Order unter Dokumente auf der Festplatte C:) der Wert für das TextureMipBias auf 8 gesetzt werden. (Wie immer gilt: auf eigene Gefahr).

Wer nicht in den ini-Dateien rumschrauben will, kann auch die Mod »Ultimate Graphics Options Mod renew (UGOM)« verwenden und die grafischen Anpassungen im Spiel anpassen. Mehr Screenshots gibt es auf der imgur-Seite zu sehen.