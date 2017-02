Ron Gilbert und das Team von Terrible Toybox haben den finalen Release-Termin für das Adventure Thimbleweed Park bekannt gegeben. Das erscheint am 30. März 2017 für PC, Mac, Linux und Xbox One. Außerdem gibt es Screenshots von der deutschen Version zu sehen.

Von Andre Linken |

Der Release von Thimbleweed Park wurde auf den 30. März 2017 festgelegt.

Nach einer Verschiebung im vergangenen Jahr steht jetzt der finale Release-Termin für das Adventure Thimbleweed Park endlich fest.

Wie der Game-Designer Ron Gilbert (The Secret of Monkey Island) und sein Team von Terrible Toybox offiziell bekannt gegeben haben, erscheint Thimbleweed Park am 30. März 2017. Der Release ist zunächst für PC, Linux, Mac sowie die Xbox One geplant. Weitere Plattformen sollen in den nächsten Monaten bedient werden.

Außerdem haben die Entwickler einen ordentlichen Schwung neuer Screenshots veröffentlicht, die aus der deutschen Version von Thimbleweed Park stammen. Somit können Sie sich in unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung ab sofort einen ersten Eindruck von den Übersetzungen verschaffen.

Die Story von Thimbleweed Park

Thimbleweed Park wurde über Kickstarter finanziert und soll ebenfalls ein klassisches Point-and-Click-Adventure werden. Das Spiel erzählt die Geschichte zweier Detektive, die damit beauftragt werden, den Fall eines im Fluss außerhalb der Stadt gefundenen Mordopfers aufzuklären. Wir steuern die Geschicke von gleich fünf Charakteren, um herauszufinden, was in der namensgebenden, einst florierenden Ortschaft Thimbleweed Park so vor sich geht.