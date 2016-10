Die Testphase für das Update 1.4 des Online-Shooters The Division endet am 18. Oktober 2016. Somit dürfte der Release des Patches kurz bevorstehen.

Von Andre Linken |

Die Testphase für das Update 1.4 von The Division endet am 18. Oktober 2016.

Wie Ubisoft im offiziellen Forum bekannt gegeben hat, endet die Testphase für das Update am 18. Oktober 2016 um 10:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Danach werden die Entwickler letzte Hand anlegen, so dass der Release des Updates kurz bevorstehen sollte. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Team erklärt, dass der umfangreiche Patch unmittelbar vor der Fertigstellung stehen würde.

Ein konkreter Termin steht bisher zwar noch nicht fest, allerdings ist die Veröffentlichung noch für den Oktober dieses Jahres angepeilt.

Passend dazu: The Division - »Doppel-XP-Wochenenden« für Update 1.4 im Test

Das Update 1.4 für The Division wird viele Elemente im Online-Shooter ändern, so dass endlich wieder mehr Spaß aufkommt. Neben einer Änderung der Skills sowie des Aggro-Systems überarbeiten die Entwickler unter anderem auch das allgemeine Balancing sowie die Waffen.