Das neue Spiel mit Lara Croft wird wohl Shadow of the Tomb Raider heißen. Zumindest zeigt das ein erst kürzlich geleaktes Bild, auf dem der entsprechende Name bei einem Laptop zu sehen ist. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.

Das nächste Spiel mit Lara Croft wird Shadow of the Tomb Raider heißen. Zumindest lässt darauf jetzt ein aktueller Leak schließen.

Es handelt sich dabei um ein Bild, das von dem Reddit-Benutzer »Tripleh280« in einer U-Bahn von Montreal (Kanada) aufgenommen wurde. Das zeigt - leider recht verschwommen - einen Laptop, auf dem ein Teil einer Art Präsentation zu sehen ist - inklusive dem Logo von Shadow of the Tomb Raider.

Der Leak an sich ist eigentlich nicht sonderlich erwähnenswert, da ein solches Bild leicht gefälscht werden könnte. Allerdings hat eine nicht näher genannte Quelle gegenüber dem Magazin Kotaku bestätigt, dass es sich dabei tatsächlich um den Namen des nächsten Tomb-Raider-Spiels handelt.

Auf diesem Bild ist der erste Hinweis auf Shadow of the Tomb Raider zu sehen.

Neuer Entwickler für Lara Croft?

Aber was hat Montreal mit Tomb Raider zu tun, das eigentlich von dem in San Francisco ansessigen Studio Crystal Dynamics entwickelt wird? Die Antwort darauf: Möglicherweise wechselt die Serie mit der nächsten Episode in die Hände von Eidos Montreal, die bisher für Spiele wie Deus Ex: Mankind Divided zuständig waren.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Square Enix steht derzeit noch aus. Dass sich bereits eine dritte Episode des neu gestarteten Tomb Raider in der Entwicklung befindet, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Sie entsteht unter der Leitung des ehemaligen Battlefield-Entwicklers Ian Milham.