Torment: Tides of Numenera im Quiz der Woche :

Torment: Tides of Numenera zieht Oldschool-Rollenspieler mit zahlreichen Lösungswegen, Charakterwegen und fein erzählten Geschichten in seinen Bann. Wer das Spiel noch nicht hat, kann sich mit Quiz-Wissen dazugesellen!

Von Jochen Redinger |

Der eine Spieler muss sich stundenlang durch gefährliche Gegnergruppen schleichen, während der andere das Problem mit seiner Silberzunge löst und gefahrlos weitermachen kann. In der gleichen Quest. Das Faszinierende an Torment: Tides of Numenera sind die vielen Optionen, die uns das Spiel bietet, um dem Mysterium um den Wandelnden Gott und seine Nachkommen auf die Spur zu kommen.

Im Test hat uns das Oldschool-Abenteuer gefesselt wie lange kein Rollenspiel mehr - und dieses Erlebnis wollen wir jetzt teilen. Wer unsere drei Fragen rund ums Torment-Universum richtig beantworten kann, hat die Chance auf eines von zwei Paketen mit Spiel (PC) und Goodies.

Die Preise im Überblick

2x Torment: Tides of Numenera in der Day One Edition (PC) mit Weltkarte und Soundtrack-CD

2x Steelbook-Hülle für das Spiel

2x Torment-Tasche

Zum Quiz der Woche: Kennen Sie den Wandelnden Gott?

Teilnahmeschluss ist der 17. März, 12:00 Uhr.