Das »Activision Classic Bundle« bringt einige Perlen der Spielegeschichte auf Steam. Und die meisten kosten gerade mal sechs Euro.

Von Dimitry Halley |

Vampire: The Masquerade - Redemption gibt's jetzt auf Steam. Und Swat 3. Und Swat 2. Und Zork!

Gehören Sie wie ich zum illustren Kreis von Liebhabern, die seit Ewigkeiten darauf warten, dass das erste Vampire: The Masquerade endlich auf Steam landet? Nein? Okay, dann stehe ich halt nach wie vor allein auf weiter Flur. Macht aber nichts, denn ich freue mich trotzdem wie ein Vampirschnitzel, dass das Classic Activision Bundle jetzt zahlreiche Spieleperlen auf Steam veröffentlicht.

Mit im Paket ist wie erwähnt das erste Vampire: The Masquerade (Redemption), das sowohl im blutigen Mittelalter, als auch in der Gegenwart spielt - und beide Zeitstränge in einer fesselnden Liebesgeschichte miteinander verbindet. Für einen Kostenpunkt von sechs Euro kann man sich das ruhig mal anschauen, schließlich wachsen Vampirspiele nicht unbedingt auf Bäumen. Und bis zum 25. April gibt's den Titel sogar um 40 Prozent reduziert.

Wie übrigens jedes Spiel des Activision Classic Bundle. Ein weiteres Highlight ist sicherlich Swat 3 (sechs Euro, reduziert von zehn Euro), ein knallharter Taktik-Shooter, den man am besten gemeinsam mit Kumpels spielt. Kooperative Taktik-Shooter gibt's heutzutage ja auch leider viel zu selten - hier können Sie einen der besten Genre-Vertreter nachholen, sofern die altbackene Grafik Sie nicht abschreckt. Allerdings klagen einige der ersten Steam-Reviewer darüber, dass die Version auf modernen Systemen nur sehr schwierig zum Laufen gebracht werden kann. Naja, alternativ gibt's ja immer noch Swat 4 auf Gog.

Oder Sie reisen noch weiter in der Zeit zurück und spielen Swat 2, das offiziell noch das Police Quest im Namen trägt und an die altehrwürdige Sierra-Serie erinnert. Beim zweiten Teil handelt es sich nicht um einen Taktik-Shooter, sondern um ein isometrisches Taktik-Spiel im Dunstkreis von Jagged Alliance 2 (das in Abgrenzung dazu auf Rundentaktik setzte).

Oder Sie wollen es ganz hart und reisen wirklich zurück zu den Anfängen der Spielegeschichte: Mit der Zork Anthology bekommt man unter anderem eines der ersten Textadventures überhaupt - den Klassiker Zork 1 von 1980. Ich könnte jetzt »in aufgehübschter Remastered-Variante« schreiben, aber bei einem Text-Abenteuer wirkt sich das nicht wirklich aus. Zork ist heutzutage eher ein Kuriosum als ein fesselnder Trip, aber wenn Sie viel Fantasie mitbringen und (wie ich) genau auf solche schrägen Experimente der Vergangenheit stehen, dann sind vier Euro für die ersten Zork-Teile echt ein Schnäppchen.

Achtung: Jedes Einzelspiel ist um 40 Prozent reduziert, das Gesamtpaket mit allen 9 Titeln gibt's hingegen um 52 Prozent reduziert für 28 Euro (statt 58 Euro). Allerdings empfehle ich das Paket wirklich nur in der reduzierten Fassung, denn fast jedes Spiel des Activision Classic Bundle gibt's bereits bei Gog - und zwar für rund 50 Cent weniger als beim nicht-reduzierten Steam-Produkt. Klar, ein paar Cent sind nicht weltbewegend, aber ich will Sie trotzdem drüber informieren.

Das komplette Activision Classic Bundle

Hier die komplette Liste an Releases:

Name Streichpreis Aktueller Preis Vampire: The Masquerade - Redemption 6 Euro 4 Euro Swat 3: Tactical GOTY Edition 10 Euro 6 Euro Spycraft: The Great Game 6 Euro 4 Euro Zork Anthology 6 Euro 4 Euro Zork: Grand Inquisitor 6 Euro 4 Euro Zork Nemesis: The Forbidden Lands 6 Euro 4 Euro Call to Power 2 6 Euro 4 Euro Return to Zork 6 Euro 4 Euro Police Quest: Swat 2 6 Euro 4 Euro

