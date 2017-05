Zuerst gab's nur Teaser, jetzt steht der Release-Termin der PC-Portierung von Vanquish fest. Zur Veröffentlichung gibt es außerdem eine Vorbestelleraktion unseres Partners Gamesplanet.

Von Jochen Redinger |

Der PC-Port von Vanquish erscheint am 25. Mai auf Steam. Mit dabei: HD-Auflösung und alle DLCs.

Heute morgen berichteten wir in einer News über einen Teaser zur PC-Version von Vanquish, der auf einen möglichen Termin im Mai 2017 hinweist - jetzt legt Sega nach und gibt den offiziellen Steam-Release-Termin und den Preis des Spiels bekannt: die HD-Version des Spiels (bis zu 4K) erscheint am 25. Mai und kostet 19,99€.

Platinum Games' durchgestylter Shooter kam 2010 für die PS3 und Xbox 360 auf den Markt, die PC-Version hat sich mit 7 Jahren Verspätung also ordentlich Zeit gelassen. Was lange währt gilt allerdings auch für Vanquish, denn die Steam-Version enthält nicht nur das Spiel selbst, sondern auch alle DLCs. Außerdem verzichtet das Spiel auf eine Framerate-Limitierung und bietet Maus- und Tastatursteuerung an.

Vorbestellung ab heute möglich, Rabatt bei Gamesplanet

Wer Vanquish zwischen dem 10. Und 25. Mai vorbestellt, beispielsweise bei unserem Partner Gamesplanet, erhält die Digital Deluxe Version des Spiels, in der neben Spiel und sämtlichen DLCs zusätzlich den Soundtrack, ein digitales Artbook, Wallpapers und Spieler-Avatare stecken.

Wer bereits die Steam-Version von Bayonetta besitzt, bekommt Vanquish zudem um 25 Prozent ermäßigt. Dieses Angebot gilt jedoch nur für eine Bestellung auf Steam.

GameStar-Rabatt: Plus-User, die sich noch etwas gedulden können, sollten vor dem Wochenende auf jeden Fall noch mal ihre Rabatt-Optionen checken - wir arbeiten gemeinsam mit Gamesplanet an einem Sonderpreis für Vanquish.

Vanquish für 17,99€ bei Gamesplanet

Die empfohlenen Systemvoraussetzungen des Spiels sind ebenfalls bereits bekannt:

Betriebssystem: Microsoft Windows 7/8 (8.1)/10

CPU: Intel i5 mit 3.4 GHz

Arbeitsspeicher: 8GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce 660 Ti/AMD Radeon R9 270

Benötigter Speicherplatz: 20 GB

Die Digital Deluxe Version enthält zusätzlich den Soundtrack, ein Artbook, Wallpapers und Avatare.