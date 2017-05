Vanquish - Trailer zur PC-Version

Mittwoch, 10. Mai 2017 um 17:15

Am Morgen berichteten wir in einer News über einen Teaser zur PC-Version von Vanquish, der auf einen möglichen Termin im Mai 2017 hinweist - jetzt legt Sega nach und gibt den offiziellen Steam-Release-Termin und den Preis des Spiels bekannt: die HD-Version des Spiels erscheint am 25. Mai und kostet 19,99€.

Platinum Games' durchgestylter Shooter kam 2010 für die PS3 und Xbox 360 auf den Markt, die PC-Version hat sich mit 7 Jahren Verspätung also ordentlich Zeit gelassen. Was lange währt gilt allerdings auch für Vanquish, denn die Steam-Version enthält nicht nur das Spiel selbst, sondern auch alle DLCs. Außerdem verzichtet das Spiel auf eine Framerate-Limitierung.

