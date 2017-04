Direkt nach dem Release von Dawn of War 3 sorgt das Spiel auf Steam Furore: Viele der Bewertungen fallen enorm kritisch aus.

Von Maurice Weber

Dawn of War 3 erhitzt in den Steam-Bewertungen die Gemüter.

Wo sich die Kritiker über Dawn of War 3 weitgehend einig waren, polarisiert das Spiel in der Steam-Community deutlich schärfer. Nur etwas mehr als die Hälfte der über tausend Nutzerwertungen fallen am Tag nach Release positiv aus. Ein scharfer Kontrast zu den fast durchweg positiven Stimmen im internationalen Pressespiegel und der Metacritic-Durchschnittswertung von 81. Auch in unserem eigenen Test zu Dawn of War 3 waren wir von dem Spiel sehr angetan. Woher kommen also diese so viel stärker gespaltenen Nutzer-Wertungen?

Das sagen die negativen Steam-Reviews

Zu den am häufigsten genannten Kritikpunkten zählt der Multiplayer-Umfang von Dawn of War 3 - den hatten wir auch in unserem Test kritisiert. Mit drei Völkern, acht Karten und einem Spielmodus bietet der Titel weniger Mehrspieler-Inhalte als seine Vorgänger. Außerdem missfällt einigen Käufern die Bedeutung der starken Helden und der neue Multiplayer-Modus, in dem wir den gegnerischen Energiekern zerstören müssen. Sie fühlen sich zu sehr an MOBAs wie League of Legends erinnert.

Ebenfalls oft genannt wurde das Deckungssystem. Viele Spieler hatten sich ein Strategiespiel im Stil von Dawn of War 2 oder Company of Heroes erhofft, in dem Deckung für Infanterie ein zentrales Spielelement ist. Tatsächlich richtet sich Dawn of War 3 mehr an Fans traditionellerer RTS-Varianten und setzt wie etwa Command & Conquer oder Schlacht um Mittelerde auf Massenschlachten statt Deckungs-Scharmützel. Unserer Meinung nach macht es das keineswegs zu einem schlechteren Spiel - aber es spricht andere Geschmäcker an als Relics vorige Echtzeitstrategiespiele. Das könnte einen Teil der Enttäuschung erklären.

Die englische Community bewertet vor allem negative Reviews von Dawn of War 3 als besonders hilfreich. Deutsche Community

In Deutschland dagegen stehen oben durchweg positive Bewertungen - auch wenn denen nicht alle zustimmen.

Aber Deutschland gefällt's

Auffällig: Wo im englischen Steam-Store die beliebtesten Reviews durch die Bank negativ ausfallen, stehen in Deutschland die positiven an der Spitze. Von denen räumen sogar viele ein, dass das Spiel umfangreicher sein könnte und einiges anders macht als seine Vorgänger - dennoch haben die User viel Spaß mit dem neuen Dawn of War.

Lobend erwähnt werden dabei die unterschiedlichen Rassen und die spannenden Multiplayer-Schlachten. Die positiven Bewertungen betonen oft, dass der neue Multiplayer-Modus in ihren Augen immer noch ein waschechtes RTS und kein MOBA sei. Außerdem erntet Dawn of War 3 viel Lob für seine spektakulären Massenschlachten und Elite-Einheiten.