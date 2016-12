Der Entwickler Fatshark hat offiziell bekannt gegeben, dass zum Spiel Warhammer: The End Times - Vermintide ein kostenloses Update für Besitzer von VR-Geräten erschienen ist.

Von Manuel Fritsch |

Besitzer einer HTC Vive können sich ab sofort eine kostenlose Erweiterung für Warhammer: The End Times - Vermintide herunterladen, die eine kurze VR-Erfahrung im Setting des Spiels erlaubt.

Zum Thema ab 23,95 € bei Amazon.de Warhammer: End Times - Vermintide für 22,39 € bei GamesPlanet.com Die erste Warhammer-Erfahrung für Virtual-Reality-Besitzer steht ab sofort zum Download bereit. Die Entwickler des Koop-Spiels Warhammer: The End Times - Vermintide haben das Spiel um eine »kurze VR-Erfahrung« im Vermintide-Universum ergänzt. Für Besitzer des Hauptspiels steht »Warhammer: Vermintide VR - Hero Trials« als kostenloses Update auf Steam zur Verfügung. Für alle anderen steht Vermintide VR auch separat zum Kauf zur Verfügung. Eine Demoversion erlaubt das Anspielen von zwei von insgesamt vier Leveln.

Fatshark stellte die Erweiterung erstmals vor wenigen Wochen in einem unterhaltsamen Live-Stream auf Twitch vor. Die VR-Spieler werden dabei unter anderem die Burg Drachenfels besuchen, die in einer der letzten DLC in das Spiel eingefügt wurde. Als Waffen wurden im Live-Stream Pfeil und Bogen sowie der Zauberstab vorgestellt. Ziel des Modus ist es, sich stationär gegen angreifende Ratten zu verteidigen. Teilweise ist der Spieler jedoch auch auf einem Förderwagen in einer Mine unterwegs.

Martin Wahlund, CEO von Entwickler Fatshark, beschreibt das Erlebnis so:

Die Begegnung mit Gegnern die so groß - oder sogar größer - als man selber ist, eröffnet eine neue Ebene der Angst.

Auch wer Vermintide nicht besitzt, kann sich die Vollversion von Vermintide VR separat kaufen. Diese bietet vier Level und einen kooperativen Modus für zwei Spieler. Die Version ist exklusiv für HTC Vive und kostet regulär 27,99 Euro – aktuell (bis zum 22. Dezember) ist diese noch um 66 Prozent rabattiert und für 9,51 Euro zu haben.