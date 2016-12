In World of Warcraft gibt es neben den großen Events zu Halloween oder Weihnachten auch zahlreiche Micro-Feiertage. Diese gehen aber nur sehr kurze Zeit, daher ist es umso wichtiger, dass man weiß, wann sie stattfinden. Wir haben hier die Termine aufgelistet.

Von Jürgen Stöffel |

World of Warcraft bietet viele Feiertage im Spiel.

Zum Thema World of Warcraft ab 0,98 € bei Amazon.de Feiertags-Events in MMOs sind immer ein großer Spaß und auch in World of Warcraft erwarten uns zu großen Echtwelt-Feiertagen wie Halloween oder Weihnachten spannende Events voller Quests und Belohnungen. Doch neben den bekannten groß0en Festen feiern die Bewohner Azeroths zahlreiche kleine Feste, die oft keinen Bezug zu realen Festen haben. Vielmehr handelt es sich um spezielle, in der Spielgeschichte verankerte Ereignisse, wie den Tag des Hippogryphenschlüpfens oder der »Tanz der tausend Boote«.

Damit man diese kurzen Tage nicht verpasst, hat Blizzard die Termine auf der Seite von World of Warcraft zusammengefasst. Es handelt sich aber nur um die erste Welle an Feiertagen, ab dem Sommer 2017 kommen noch mehr.