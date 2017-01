Auch XCOM 2 erhält eine erweiterte Kampagne von den Machern der Long-War-Mod. Wann diese veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Zum Thema XCOM 2 ab 4,99 € bei Amazon.de XCOM 2 für 39,99 € bei GamesPlanet.com Die Long War Studios, das Team hinter der von Hardcore-Fans sehr geschätzten Mod »Long War« für die Neuauflage von XCOM: Enemy Within haben in Zusammenarbeit mit Firaxis offiziell bekannt gegeben, dass auch der Nachfolger XCOM 2 mit einer verlängerten Kampagnen-Mod »Long War 2« ausgestattet wird.

Die Modifikation fügt der Solo-Kampagne mehrere Stunden Spielzeit hinzu und besticht vor allem durch den deutlich höheren Schwierigkeitsgrad. Der XCOM-Lead-Designer Jake Solomon hat in einem Interview einmal dazu gesagt, dass es sich beim offiziellen Spiel »nur um ein 20-stündiges Tutorial für Long War« handeln würde:

We're basically a 20-hour tutorial for Long War, and that's okay.