5 Jahre Skyrim - Die schönsten Anekdoten der Redaktion

Freitag, 11. November 2016 um 17:30

The Elder Scrolls V: Skyrim wird heute fünf Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Zur Feier des Tages geben unsere Redakteure ihre schönsten Anekdoten aus einer kumulativen Summe von weit über 1000 Stunden Spielzeit preis und erinnern sich zurück an den Titel, der zu seinem Release wohl so gut wie jeden verzauberte (bis auf Johannes Rohe).

Was waren die schönsten Szenen, die lustigsten Bugs und die epischsten Kämpfe? Wie wir die Faszination des riesigen Sandbox-RPG erlebt haben, das seht ihr in diesem Video.