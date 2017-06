Agents of Mayhem - Trailer stellt Heldentrio Bombshells vor

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 12:10

Der neue Trailer zu Deep Silvers Action-Adventure Agents of Mayhem stellt Ihnen ein weiteres Heldentrio aus der verrückten Spielwelt vor: Die Bombshells. Rama, Joule und der deutsche Hooligan Red Card kämpfen auf der Seite der Agents gegen Dr. Babylon.

Wer sind die drei?

Joule ist eine Ingenieurin und kann Killer-Geschütze aufbauen, die automatisch auf Gegner feuern. Außerdem kann sie fremde Objekte hacken.

Rama ist Wissenschaftlerin (Immunologin um genau zu sein) und Bogenschützin. Gute Kombination, sie kann also gleichzeitig heilen und Schaden austeilen. Selbst Schilde von Gegnern haben ihren Pfeilen wenig entgegenzusetzen.

Red Card ist ein deutscher Fußball-Hooligan, der mit einer Schrotflinte in den Kampf zieht. Kombiniert mit seinem Sturmangriff ist er prädestiniert für Nahkämpfe und mischt seine Gegner auf kurze Distanzen auf.

Wer Agents of Mayhem vor dem Release anspielen will, bekommt auf der Comic Con Germany Stuttgart die Chance dazu: Vom 1. bis 2. Juli stellt Deep Silver den Titel an Stand 1C32 in Halle 1 aus.

Agents of Mayhem erscheint am 18. August 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wer es vorbestellt, bekommt als Pre-Order-Bonus den Saints-Row-Helden Johnny Gat oben drauf.