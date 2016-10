Assassin's Creed - Neuer Film-Trailer: Michael Fassbender macht den Todessprung

18.10.2016 2.272 Views 2 Kommentare 0 Gefällt mir

Der neue Trailer zur Spiele-Verfilmung Assassin’s Creed mit Michael Fassbender zeigt mehr von der Story, viele neue und actionreiche Szenen inklusive den spektakulären Todessprung (Leap Of Faith).



Der Action-Film basiert auf dem erfolgreichen Videospiel von Ubisoft, folgt aber einer eigenen fiktiven Geschichte. Callum Lynch (Michael Fassbender) wird von einem Geheimbund entführt und soll mit Hilfe eines Computers die genetischen Erinnerungen seines Vorfahren Aguilar während der Spanischen Inquisition im 15. Jahrhundert durchleben. Dort deckt er einen mysteriösen Geheimbund auf: die Assassinen.



Mit Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed und Michael K. Williams. Die Regie führt Justin Kurzel (Macbeth).



Assassin's Creed kommt am 27. Dezember 2016 in die Kinos.